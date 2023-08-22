«Припинено газопостачання міста Куп’янськ, без газу - близько 4,5 тисячі абонентів. Роботи з відновлення газової мережі тривають», - Міністерство енергетики України.
Також на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено лінії електропередачі, знеструмлено 11 тисяч споживачів у місті Вовчанськ та прилеглих селах, додали в Міненерго.
22 августа 2023, 8:45
Через обстріли на Харківщині пошкоджено газопровід та лінії електропередачі
«Припинено газопостачання міста Куп’янськ, без газу - близько 4,5 тисячі абонентів. Роботи з відновлення газової мережі тривають», - Міністерство енергетики України.
Оцените новость: