Через обстріли на Харківщині пошкоджено газопровід та лінії електропередачі

22 августа 2023, 8:45

«Припинено газопостачання міста Куп’янськ, без газу - близько 4,5 тисячі абонентів. Роботи з відновлення газової мережі тривають», - Міністерство енергетики України.



Також на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено лінії електропередачі, знеструмлено 11 тисяч споживачів у місті Вовчанськ та прилеглих селах, додали в Міненерго.