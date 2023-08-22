22 августа 2023, 8:45

Через обстріли на Харківщині пошкоджено газопровід та лінії електропередачі

«Припинено газопостачання міста Куп’янськ, без газу - близько 4,5 тисячі абонентів. Роботи з відновлення газової мережі тривають», - Міністерство енергетики України.

Також на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено лінії електропередачі, знеструмлено 11 тисяч споживачів у місті Вовчанськ та прилеглих селах, додали в Міненерго.


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