На Київщині зловмисники викрадали банківські клієнтські бази

8 мая 2024, 11:15

Припинено діяльність організованої злочинної групи, яка ошукала людей на сотні тисяч гривень.

Зазначається, що фігурантів, які використовували незаконно отримані бази клiєнтів декількох українських банків, викрито за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури

Учасники дотримувались конспіративних заходів. Виїжджали на авто за межі населених пунктів, звідки телефонували громадянам. Вони представлялись співробітниками банку, входили до людей у довіру та отримували реквізити банківських карток, згодом отримували доступ до електронних кабінетів клієнтів банку, після чого переводили наявні на рахунку кошти на заздалегідь створені електронні гаманці та банківські рахунки підконтрольних осібЗловмисники знімали готівку у банкоматах на території населених пунктів Київщини та Житомирщини. Їм вдалося незаконно заволодітм понад 350 тис. грн. Поліцейські розповідають, що затримано організатора шахрайської схеми, а також трьох виконавців. Фігурантам повідомлено про підозру за фактом шахрайства, вчиненого організованою групою за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України та обрано запобіжні заходи.Загалом проведено 23 обшуки, вилучили автомобілі, грошові кошти, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки та чорнові записи. Встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.