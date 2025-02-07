Крипту можуть легалізувати в Україні до літа цього року, – Гетманцев

За його словами, зараз вже готова основна частина законодавчої бази, але ще ведуться дискусії щодо особливостей фінансового моніторингу.
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