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7 февраля 2025, 10:15

Крипту можуть легалізувати в Україні до літа цього року, – Гетманцев

За його словами, зараз вже готова основна частина законодавчої бази, але ще ведуться дискусії щодо особливостей фінансового моніторингу.


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