США хоче розмістити свої бази в Фінляндії, але є нюанс

Фінляндія дозволить США розміщувати свої військові бази, але без ядерної зброї – Helsingin Sanomat.
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