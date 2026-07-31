ЕС объявил тендер на строительство семи гигафабрик ИИ за €30 млрд

31 июля 2026, 12:45

Евросоюз объявил масштабный международный тендер на строительство семи технологических центров обработки данных нового поколения, получивших название «гигафабрик искусственного интеллекта (ИИ)».

Согласно источнику в Еврокомиссии, общая стоимость этого проекта оценивается в €30 млрд. Отмечается, что реализация этой инициативы позволит существенно сократить критическую зависимость европейского сообщества от американских и китайских облачных сервисов и зарубежных цифровых технологий.Финансовая архитектура проекта предполагает привлечение средств из трех основных источников. В частности, €5 млрд будет выделено напрямую из общеевропейского бюджета, еще €5 млрд обеспечат в качестве софинансирования государства - члены ЕС, а остальные €20 млрд планируется привлечь за счет консорциумов частных инвесторов. Согласно утвержденному графику, старт строительных работ намечен на начало 2027 г., а ввод первых мощностей в промышленную эксплуатацию и запуск вычислительных платформ запланированы на середину 2028 г. В настоящий момент заявки на размещение суперкомпьютерных центров на своей территории уже готовят более 10 государств сообщества.