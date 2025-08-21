В армию Казахстана внедряют искусственный интеллект

21 августа 2025, 8:45

В Минобороны Казахстана создано новое спецподразделение, которое отвечает за внедрение и развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сфере обороны.

Его главная задача - формирование полноценной экосистемы ИИ, способной повысить эффективность управления армией как в мирное, так и в военное время.ИИ уже работает в казахстанской армии и задействован в нескольких проектах Минобороны. Ключевые из них:■ «Армия KZ» - собственный AI-агент, который уже выполняет прикладные задачи в интересах армии;■ «Смарт-военкомат» - система, использующая ИИ для анализа данных призывников и их оптимального распределения по родам войск;■ «Бес қару» - инструмент оценки боевой подготовки, который помогает развивать индивидуальные навыки каждого военнослужащего.