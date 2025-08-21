ГлавнаяНовости
21 августа 2025, 8:45

В армию Казахстана внедряют искусственный интеллект

В Минобороны Казахстана создано новое спецподразделение, которое отвечает за внедрение и развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сфере обороны.

Его главная задача - формирование полноценной экосистемы ИИ, способной повысить эффективность управления армией как в мирное, так и в военное время. 

ИИ уже работает в казахстанской армии и задействован в нескольких проектах Минобороны. Ключевые из них:

■ «Армия KZ» - собственный AI-агент, который уже выполняет прикладные задачи в интересах армии;

■ «Смарт-военкомат» - система, использующая ИИ для анализа данных призывников и их оптимального распределения по родам войск;

■ «Бес қару» - инструмент оценки боевой подготовки, который помогает развивать индивидуальные навыки каждого военнослужащего.
Оцените новость:
  • 0 оценок