Факты, которые необходимо знать о смартфонах с искусственным интеллектом

21 марта 2018, 9:15

Сегодня искусственный интеллект (ИИ) является самой актуальной темой среди производителей смартфонов.

Среди новинок, разработанных на базе ИИ, можно выделить Huawei Mate10 Pro, выпущенный в прошлом году. Данный смартфон включает в себя ряд инновационных решений. Мобильный процессор 970 имеет специальный выделенный нейроморфный процессор (часть процессора Kirin 970). NPU отвечает за вычисления, связанные с ИИ (элемент машинного обучения). Большинство пользователей поддают сомнению необходимость внедрения ИИ в смартфоны. Однако ИИ обладает рядом преимуществ, которые помогут улучшить пользовательский опыт. Ниже перечислены лишь некоторые из сервисов, которые с помощью ИИ облегчат использование мобильных девайсов.



Многим из нас хочется делать эффектные снимки с помощью смартфонов. К сожалению, желаемый эффект часто недостижим. Несмотря на то, что в современных мобильных девайсах доступно множество различных режимов, кажется, что только самые продвинутые фотографы могут использовать их правильно. ИИ помогает получать снимки желаемого качества каждому пользователю. Камера в Huawei Mate10 Pro идентифицирует в реальном времени различные типы объектов. Запуск этого процесса подтверждается появлением на экране специального значка, когда мы делаем снимок. Смартфон автоматически оптимизирует цвет, контраст, яркость, экспозицию и другие дополнительные параметры камеры при распознавании сцен. На данный момент ИИ в Huawei Mate10 Pro распознает 13 различных объектов (человека, животное, растение, пейзаж и т.д.).



Благодаря специальным интеллектуальным алгоритмам качество фото, сделанных с помощью Huawei Mate10 Pro, сможет практически сравниться с качеством профессиональных фотографий, отредактированных в графических приложениях.



Последние смартфоны Huawei были спроектированы таким образом, чтобы обеспечить наилучшую производительность не только при первом использовании после распаковки, но и через несколько месяцев.



Данные улучшения возможны благодаря технологии машинного обучения. Эта продвинутая технология гарантирует, что смартфон будет работать одинаково быстро, независимо от того, использовали его всего час или уже несколько месяцев. Huawei с ИИ оснащен самым быстрым процессором Kirin 970 и интуитивным интерфейсом, а именно EMUI 8.0. Благодаря этому телефон изучает привычки своего пользователя и приспосабливается к ним таким образом, чтобы оптимизировать производительность. Телефон идентифицирует приложения, которые используются чаще, и сохраняет их в оперативной памяти дольше, что автоматически ускоряет их активацию. Подобный процесс происходит, когда дело касается управления ресурсами процессора: наиболее востребованные приложения будут делегированы самым быстрым ядрам процессора. Менее важные приложения будут удалены из оперативной памяти для освобождения места.



Во время отпуска за границей телефон может выступать в роли персонального переводчика для общения с местными жителями. Благодаря ИИ перевод текста осуществляется на 300% быстрее и делается в автономном режиме без доступа к интернету. Смартфон Huawei может переводить почти с 50-ти языков мира. Благодаря использованию «переводчика» с ИИ будет легче понять, например, какие блюда представлены в меню ресторана на другом конце земного шара.



Возвращаясь из отпуска, мы часто планируем рассортировать фотографии, чтобы их было легче найти через несколько месяцев или даже лет. К сожалению, отсутствие времени приводит к хаотичности в фотогалерее смартфона. Было бы полезно, если бы кто-то мог это сделать за нас. Алгоритмы ИИ могут помочь и в формировании интеллектуальной библиотеки фотографий. Смартфон Huawei автоматически маркирует фото, идентифицирует снимки, настройки, людей и место проведения фотосъемки. И все это происходит без нашего вмешательства!



Искусственный интеллект и машинное обучение — это обиходные термины людей, имеющих дело с технологиями. Однако, несмотря на то, что внедрение новых решений на основе ИИ требует больших инвестиций и знаний во всех областях науки, желаемый эффект этой новой технологии очень прост — сделать нашу жизнь проще. ИИ должен превратить смартфон в помощника, который сам позаботится о себе, чтобы у нас было больше свободного времени.