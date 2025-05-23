Сплит-системы Samsung WindFree GEO Freeze wash с искусственным интеллектом

23 мая 2025, 12:15

После быстрого снижения температуры в помещении с помощью функции Fast искусственный интеллект анализирует условия внутри и снаружи для переключения WindFree в соответствии с предпочтениями пользователя.

ИИ запоминает шаблоны использования и пространство, чтобы обеспечить быстрое и уверенное охлаждение.

По результатам анализа сценариев использования и наружных условий искусственный интеллект предотвращает внезапные остановки и увеличение частоты работы компрессора, снижая энергопотребление до 30%.



Пользователям понравится комфортное снижение влажности воздуха без ощущения холода. Кондиционер поддерживает желаемую температуру и одновременно комфортный уровень влажности от 40% до 60%. Воздух охлаждается лишь в минимальной степени, достаточной для осушения, что позволяет экономить электроэнергию на 30%*.



Проверено Intertek на основе сравнения традиционного режима осушения и режима Dry Comfort у модели AR80F07D21WN. Испытания проводили в камере 68 м3 при температуре 27 °C (сухой термометр)/24 °C (влажный термометр) в течение 2 часов, показатель экономии электроэнергии получали путем сравнения энергопотребления в каждом режиме в условиях поддержания комфортного уровня относительной влажности в помещении – менее 60%.

Комфортное осушениеРежим WindFree – это:Охлаждение без сквозняков.Комфортный сон благодаря функции WindFree Wearable Good Sleep. Кондиционер связывается с портативным умным устройством (например, часы Galaxy Watch). Когда устройство определяет, что вы спите, кондиционер автоматически переключается в режим WindFree.Экономия электроэнергии.Снижение уровня шума.