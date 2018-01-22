В 2018 году Prestigio займется системами искусственного интеллекта

Международный бренд Prestigio анонсировал выход бренда на рынок систем искусственного интеллекта.
Сергей Костевич, CEO холдинга ASBIS (торговые марки Prestigio и Canyon), отметил, что в ближайшем будущем Prestigio уделит много внимания технологии IoT и коммерческим решениям для ритейла, представив обновленные интерактивные цифровые экраны, инвентаризацию с помощью RFID, электронные ценники и мобильную систему платежей. Также в 2018 году Prestigio запустит новое направление — работу с серверами и рабочими станциями для расчета систем искусственного интеллекта.
Приоритетом Prestigio остается наиболее оптимальное соотношение цены/качества в сегменте портативной электроники и непрерывная сервисная и маркетинговая поддержка.
"За каждым продуктом стоит работа наших инженеров, маркетологов, дизайнеров и, конечно, коммерческой команды. Достичь текущих результатов и оставаться на рынке в течение 15-ти лет было бы невозможно без наших партнеров", — подчеркнул Сергей Костевич, CEO холдинга ASBIS (торговые марки Prestigio и Canyon).
Конференцию посетили более 30 ключевых партнеров из Беларуси, Украины, России, Казахстана, Латвии, Литвы, Эстонии и Сербии.
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