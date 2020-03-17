Canyon - перезапуск обновленного бренда прошел успешно

17 марта 2020, 12:45

В сентябре 2019 года на полках крупнейших национальных розничных сетей Украины появился нидерландский бренд Canyon.

Выход марки на отечественный рынок оказался успешным. Благодаря активной реализации обновленной коммуникационной стратегии, свежему позиционированию и маркетинговому подходу 360 было достигнуто высокой эффективности продаж: на 20% перевыполнен план по прибыли и превышена окупаемость инвестиций (ROI) почти в 2,5 раза.

Коммерческому успеху производителя стильных носимых устройств, аксессуаров для мобильной, компьютерной и игровой техники с 17-летней историей способствовала продуманная маркетинговая стратегия: привлечение новой профессиональной команды, оптимизация ассортимента, четкий фокус на молодежную целевую аудиторию и яркая, свежая и креативная коммуникация.

Ядром наших рекламных активностей стало изменение Instagram концепта Canyon, которую мы реализовали совместно с креативным агентством ODDEE. Вместе мы создали провокационную фотосессию с сообщениями, которые демонстрировали жизнь свободную от условностей и шаблонов, рамок и правил.

Наша задача была показать ценности бренда Canyon:

• свобода и уважение личности и различных кругозоров;

• внутренний мир важнее внешней надуманной «красоты»;

• активная социальная позиция.

«Умный маркетинг и креативные коммуникации – на этом базируется успех продаж Canyon. Для поколения Z, которое является нашей целевой аудиторией, цифровые устройства – органическая составляющая ежедневных будней и жизненных интересов, поэтому они должны быть одновременно недорогими, функциональными и стильными. Для В-бренда, который не имеет больших инвестиций, мы выбрали оптимальную стратегию коммуникации: начали с наиболее доступного шага -– изменения инстаграм-концепта. Это предполагало генерацию нового яркого контента и создание эпатажной имиджевой фотосессии, которая стала своего рода манифестом омоложения бренда. Осуществление смелых нестандартных шагов не только способствовало прорыву на украинский рынок, где был протестирован новый подход к коммуникации бренда, но и заложило основы для глобального ребрендинга компании», – прокомментировала первые достижения Наталья Гришина, маркетинг-директор Canyon Global.

Выводом Canyon на украинский рынок занимался ведущий национальный дистрибьютор IT-продуктов и решений АСБИС-Украина, который в 2019 году стал официальным представителем бренда. «Мы начали сотрудничать с Canyon, обнаружив, что в портфеле нашей компании не хватает качественной и недорогой продукции для молодежной аудитории, для которой важен баланс цены, качества и дизайна. Это бы полностью удовлетворяло их потребности, но не отягощало бюджет. Результатами запуска мы довольны, и торговую марку Canyon будем активно развивать и в дальнейшем, ведь наша стратегическая цель – сделать современные технологии доступными для широкого круга украинских потребителей», – отметила Татьяна Яценко, директор по маркетингу компании АСБИС-Украина.

Обновленный Canyon – это яркий и стильный молодежный бренд для активного образа жизни в современном динамичном мире. В ядре его ассортимента – смарт-часы и фитнес-браслеты, мобильные и компьютерные аксессуары, игровые устройства. Все продукты Canyon полностью соответствуют требованиям директив и стандартам Европейского Союза (RoHS, CE), а также получили знак «Укрстандартсертификации».