Canyon презентует новую упаковку без пластика

16 декабря 2020, 16:45

Инновационный производитель мобильных аксессуаров, компьютерной техники и носимых устройств Canyon презентует обновленную стильную упаковку для своей продукции.

Главное изменение, которое коснулось фирменных коробок для цифровых устройств – практически полный отказ от пластика в составе. Начиная с 2021 года почти вся линейка товаров будет упаковываться с соблюдением экологически чистых технологий или с применением переработанных материалов.

«Сейчас весь мир обеспокоен важностью сохранения окружающей среды для комфортной жизни современного человека в гармонии с природой. Двигаясь навстречу экологическим инициативам, бренд внедряет новую экологическую упаковку, которая исключает использование пластика. Мы стремимся продемонстрировать нашему потребителю, что Canyon – социально ответственный производитель в борьбе за чистое будущее», – прокомментировала Наталия Гришина, директор по глобальному маркетингу Canyon.

Для экологической упаковки Canyon также был разработан новый актуальный дизайн. Он соответствует свежему фирменному стилю бренда.

Привлекательность для потенциального покупателя была доказана онлайн-опросом целевой аудитории – молодежи в возрасте от 15 до 25 лет. Респонденты описали стиль Canyon как «яркий, динамичный», который воспринимается как «более модный, трендовый». Новый дизайн ярко выделяет товар среди конкурентов на полке.

Canyon предлагает потребителям стильные, высококачественные и доступные по цене мобильные аксессуары, компьютерные и носимые устройства, а также разнообразные игровые решения. Основанный в Голландии в 2003 году, Canyon вырос до полномасштабного бренда электроники и сейчас имеет 16 офисов в разных уголках мира, а его продукция продается в более чем 26 странах.

В этом году компания представила обновленную айдентику бренда. Изменения призваны привлечь внимание поколения Z. Новый Canyon выделяется креативным стилем, сочной цветовой гаммой и несколько смелым подходом к рекламе.

Теперь наступило время для очередного важного шага навстречу потребителю – изменения упаковки согласно актуальной мировой концепции eco-friendly.

Новое время диктует новые технологии, и Canyon стремится быть в авангарде позитивных общественных изменений.

Официальным дистрибьютором ТМ Canyon в Украине является компания АСБИС-Украина.