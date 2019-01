Samsung заменит пластиковую упаковку на экологически безопасную

30 января 2019, 10:45

Компания Samsung объявила, что в этом году начнет предпринимать шаги по замене пластиковых упаковок бумажными, а также другими экологически безопасными материалами.



С первой половины 2019 года упаковка, в которой поставляются продукты и аксессуары Samsung, от мобильных телефонов и планшетов до бытовой техники, будет выполняться из экологически чистых материалов, таких как переработанные био-пластик и бумага.

Для этой инициативы Samsung сформировала группу специалистов, ответственную за дизайн, разработку, закупки, маркетинг и контроль качества идей инновационной упаковки.Компания заменит элементы из пластика в упаковке мобильных телефонов, планшетов и носимых устройств на формы из пропитанной бумажной массы, а пакеты для аксессуаров будут выполнены из экологически чистых материалов. Samsung также изменит дизайн зарядного устройства телефонов, заменив глянцевое покрытие на матовое и избавившись от пластиковых защитных пленок.Кроме того, пластиковые пакеты, используемые для защиты поверхности бытовой техники, например, телевизоров, холодильников, кондиционеров и стиральных машин, а также устройств для кухни, будут заменены на пакеты из переработанных материалов и биопластика – т.е., выполненные из пластиковых отходов и неископаемых материалов, таких как крахмал или сахарный тростник.К 2020 году Samsung будет использовать для изготовления упаковки и буклетов только волоконные материалы, сертифицированные международными природоохранными организациями, такими как Лесной попечительский совет (Forest Stewardship Council, FSC), Программа одобрения лесной сертификации (Programme for the Endorsement of Forest Certification) и Инициатива устойчивого лесопользования (Sustainable Forestry Initiative).«Samsung Electronics расширяет масштабы работы по решению экологических проблем, таких как истощение природных ресурсов и пластиковое загрязнение, – отметил Кён Бин Чон (Gyeong-bin Jeon), глава Глобального центра удовлетворенности клиентов Samsung. – Мы стремимся перерабатывать ресурсы и сводить к минимуму уровень загрязнения, связанный с нашими продуктами. Мы будем использовать более экологически чистые материалы, даже если это приведет к увеличению стоимости».В соответствии с политикой безотходной экономики, Samsung Electronics установила среднесрочный план по переходу к следующему году на использование только бумажных упаковочных материалов, сертифицированных в рамках лесохозяйственных инициатив. С 2009 по 2030 год компания намерена использовать в общей сложности 500 тыс. тонн переработанного пластика и собрать 7,5 млн тонн выброшенных продуктов.