14 июля 2025, 8:15

Буданов считает, что поддержка США продолжится

Глава ГУР МО в интервью Bloomberg заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину "в ближайшем будущем" и что Вашингтон может направить дополнительные системы противовоздушной обороны.



"Позиция Трампа последовательна, его не следует судить по характеристикам СМИ. Как глава спецслужбы я знаю больше", — сказал Буданов.

