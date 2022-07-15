Я знаю, как завершить войну в Украине, - президент Бразилии

15 июля 2022, 9:45

«Я скажу ему [Зеленскому] свое мнение, что я думаю. Решение этой проблемы. Я знаю, как это можно решить. Но я никому не скажу», — сказал Жаир Болсонару журналистам.

Телефонный разговор президентов Украины и Бразилии запланирован на 18 июля. И по словам Болсонару, украинский лидер первым обратился к нему и он сразу же согласился на звонок.Также он упомянул в качестве примера для решения конфликта Фолклендскую войну между Британией и Аргентиной, которую Аргентина проиграла. Но по-прежнему продолжает считать Фолклендские острова своей территорией.До сих пор Болсонару занимал нейтральную позицию.