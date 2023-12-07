Зеленский: Я приглашаю все американские оборонные компании к сотрудничеству

"Мы заинтересованы в совместном с вами производстве всего спектра оружия, необходимого для войны. И пушки, и бронетехника, и беспилотники. Ремонт и обслуживание техники. Безопасность на земле, на небе и на море. Украина не стремится только зависеть от партнеров – Украина стремится и реально может стать донором безопасности для всех наших соседей, когда сможет гарантировать защиту себе. Мы действительно это можем. Совершенно реально. Я приглашаю все американские оборонные компании к сотрудничеству с Украиной. Я уверен, что мы можем вместе создать новый и мощный арсенал свободы, который будет надежным помощником для всех свободных наций мира", — сказал президент на украинско-американской конференции оборонных индустрий.
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