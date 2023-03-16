Укроборонпром начал производить 125-мм снаряды для танков

16 марта 2023, 9:15

Укроборонпром начал производить 125-мм снаряды для танковой пушки, — сообщает Министерство обороны Украины.

Это уже второй боеприпас, производство которого развернули в тесном партнерстве со страной НАТО за рубежом. По заказу Минобороны уже доставлена первая партия 125-мм снарядов для танков Т-64, Т-72 и Т-80.В целом Украина впервые за время независимости развернула собственное производство боеприпасов: минометных мин 82 мм и 120 мм, артиллерийских выстрелов 122 мм и 152 мм, а теперь и танкового снаряда 125 мм. Из соображений безопасности производство обустроили за пределами Украины.