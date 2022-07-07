Time вышел с Еленой Зеленской на обложке - "Ее личная война"

"Ее личная война" говорится в заголовке обложки.
Материал посвящен посттравматическому синдрому.
"Травма войны началась для Зеленской перед рассветом 24 февраля, когда ее разбудил грохот взрывов", - пишет автор репортажа Саймон Шустер.
Автор проводит параллели, что как и многие украинские семьи, семья Зеленских пережила разлуку - муж остался в Украине, а дети и жена покинули страну.
Теперь Елена Зеленская намерена сосредоточиться на помощи детям, столкнувшимся с ужасами войны и тяготами семейной разлуки.