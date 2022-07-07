7 июля 2022, 11:15

Сроки окончания войны зависят от санкций против России и поставок Украине необходимого вооружения, - Зеленский.



Отвечая на вопрос о том, как долго будет продолжаться война, Владимир Зеленский отметил, что это зависит от того, когда Россия поймет, что она совершила и начнет покидать территорию Украины.

«Я не очень верю, что они самостоятельно могут это понять. Поэтому второе – как весь мир давит на Россию и вытесняет их из нашей земли. Мы – на поле боя с оружием, а весь мир – санкционно, политически, помощью и быстрыми поставками нам оружия», – отметил он.И добавил: «Как бы ни разворачивалась война на поле боя, но приоритет все же – безопасность неба. Мы все рассчитываем и подтверждаем, пока теоретически, но рассчитываем на прибытие в Украину мощных air defense system. Это важно, потому что позволит вернуться домой женщинам и детям».Владимир Зеленский добавил, что сроки окончания войны также зависят от граждан Украины – их поддержки вооруженных сил и отечественной экономики.