Новый Microsoft Surface стал почти вдвое шустрее предшественника

4 октября 2018, 12:45

Microsoft представила второе поколение ноутбуков Microsoft Surface Laptop.

Благодаря переходу на процессоры Intel Core восьмого поколения, новинка стала на 85% шустрее предшественника.Аппарат укомплектован 13,5-дюймовым сенсорным дисплеем, разрешение которого 1504х2256 точек. Кроме того, здесь 8/16 ГБ оперативной памяти и от 128ГБ до 1 ТБ на твердотельном накопителе.Касательно портов и разъемов, отмечается USB 3.0, mini DisplayPort, фирменный Surface Connect и 3,5-мм разъём для наушников.Автономная работа на одном заряде аккумулятора достигает 14,5 часа.Новинка появится в продаже 16 октября по цене от $999. Самая продвинутая конфигурация аппарата обойдется пользователю в $2699.