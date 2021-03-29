Microsoft Surface Laptop 4 отметился в бенчмарке с процессором AMD Ryzen 7

29 марта 2021, 14:45

В интернете уже ходили слухи о том, что корпорация Microsoft планирует выпустить портативный компьютер Surface Laptop 4 с процессором AMD Ryzen на архитектуре Zen 2. Теперь этот ноутбук показался в тесте UserBenchmark.

Сообщается, что в лэптопе применён чип Ryzen 7 Microsoft Surface Edition поколения Renoir. Изделие объединяет восемь вычислительных ядер с возможностью одновременной обработки до 16 потоков инструкций. Базовая тактовая частота составляет 2,0 ГГц, максимальная — 3,7 ГГц.



Говорится об использовании графики Radeon RX Vega 8. Известно, что портативный компьютер несёт на борту 16 Гбайт оперативной памяти LPDD4-4266.



Если верить имеющейся информации, Microsoft выпустит как минимум две модификации Surface Laptop 4 на аппаратной платформе AMD. Одна из них получит процессор Ryzen 7 4980U, вторая — Ryzen 5 4680U.



Нужно отметить, что в семейство Surface Laptop 4 войдут также ноутбуки с процессорами Intel поколения Tiger Lake-U. Таким образом, покупатели смогут выбрать наиболее подходящий для себя вариант.

По слухам, Microsoft предложит версии Surface Laptop 4, оснащённые дисплеем размером 13,5 и 15 дюймов по диагонали. В плане дизайна устройства будут схожи с компьютерами Surface Laptop 3, которые показаны на изображениях.

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