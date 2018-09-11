AMD расширяет линейку коммерческих решений Ryzen PRO второго поколения

11 сентября 2018, 9:45

Новые Athlon, Athlon PRO и Ryzen PRO второго поколения демонстрируют скачок производительности для всех сфер применения: от повседневной работы до корпоративных нагрузок на базе единой инфраструктуры Socket AM4



AMD представила обновленное семейство процессоров AMD Athlon с графикой Radeon Vega, оптимизированных для повседневной работы: AMD Athlon 200GE, Athlon 220GE и Athlon 240GE. Сочетание высокопроизводительной архитектуры ядер x86 «Zen» и графики Radeon «Vega» в универсальной системе на одном чипе (SOC) позволило процессорам Athlon для настольных ПК показать отзывчивую и надежную работу для широкого спектра задач: от ежедневных потребностей, таких как сёрфинг в интернете, до более тяжелых нагрузок, например, игр с высоким разрешением. В дополнение к этой новости AMD также сообщает о начале поставок коммерческих Athlon PRO 200GE и второго поколения процессоров Ryzen PRO для настольных ПК в коммерческом, корпоративном и государственном секторах: Ryzen 7 PRO 2700X, Ryzen 7 PRO 2700 и Ryzen 5 PRO 2600. С учётом этих обновлений AMD теперь представляет полный спектр профессиональных вычислительных решений для разных сфер применения: от премиальных систем создания контента до продвинутых многозадачных сред и офисного окружения.

«Мы рады расширить наш портфель потребительских и коммерческих решений на базе ядер «Zen», который пополнили процессоры AMD Athlon, AMD Athlon PRO и второе поколение AMD Ryzen PRO. Новые процессоры Athlon для настольных ПК теперь работают на базе продвинутых ядер «Zen» и графики «Vega» , вдохнув новую жизнь в легендарный бренд AMD Athlon, который радовал инновациями потребителей и энтузиастов из мира ПК на протяжении почти двух десятилетий, – сказал Саид Мошкелани, старший вице-президент и руководитель подразделения Client Compute в AMD. – В дополнение к этому мы продолжаем предлагать пользователям бизнес-ПК больше процессорной мощности, чем когда-либо ранее, запуская процессоры Ryzen PRO второго поколения на рынке коммерческих решений».



Высокоэффективная архитектура «Zen» помогает процессорам AMD Athlon 200GE оставаться холодными и тихими, обеспечивая надежную работу, в то время как ядра «Zen» и графическая подсистема обеспечивают отзывчивую производительность и плавную работу системы для игр или фильмов в формате HD. В дополнение к этому процессор AMD Athlon 200GE работает с уже существующей инфраструктурой AMD Socket AM4, и эта платформа поддерживает новейшие решения для ПК, включая память DDR4, хранилища данных NVMe, дисплеи 4K, интерфейсы USB 3.1 Gen2, позволяя легко обновлять компьютер и получать еще больше производительности вместе с процессорами AMD Ryzen и дискретными видеокартами.

Процессор AMD Athlon 200GE для настольного ПК:

До 169% более отзывчивая работа, чем предыдущее поколение AMD A6-9500E1

До 67% больше производительности GPU и до двух раз выше энергоэффективность по сравнению с конкурентами

До 84% быстрее в HD-играх, чем конкуренты







