19 апреля 2018, 11:45

Представлено второе поколение процессоров AMD Ryzen

13 апреля AMD открыла предварительные заказы на ожидаемые процессоры AMD Ryzen для настольных ПК, которые продолжают демонстрировать исключительный уровень вычислительной производительности в разных ценовых категориях. Обеспечивая более высокий уровень производительности и новейшие возможности, второе поколение процессоров Ryzen для настольных ПК было создано для любителей игр на ПК, создателей контента и энтузиастов, чтобы предложить им еще более быстрый, умный и четкий опыт взаимодействия с компьютером. 

Линейка процессоров Ryzen для настольных ПК второго поколения включает в себя две 8-ядерных, 16-поточных модели, а также две 6-ядерных 12-поточных модели. Каждый из процессоров отличается важными новшествами и поддерживает расширенный набор технологий AMD SenseMI:

 
Модель    Кол-во ядер    Кол-во потоков    Максимальная частота разгона/базовая (ГГц)    Кэш Smart Prefetch    TDP (Вт)    Кулер
в комплекте    Рекомендованная цена (долл США)    Доступность      
Ryzen™ 7 2700X    8    16    4.3/3.7    20Мб    105Вт    Wraith Prism (LED)    $329    19 апреля      
Ryzen™ 7 2700    8    16    4.1/3.2    20Мб    65Вт    Wraith Spire (LED)    $299    19 апреля      
Ryzen™ 5 2600X    6    12    4.2/3.6    19Мб    95Вт    Wraith Spire    $229    19 апреля      
Ryzen™ 5 2600    6    12    3.9/3.4    19Мб    65Вт    Wraith Stealth    $199    19 апреля     

Впервые вся линейка второго поколения процессоров Ryzen для настольных ПК включает в себя лучшие в своем классе кулеры AMD Wraith, которые уже имеются в комплекте. Все процессоры Ryzen второго поколения поддерживаются на новом чипсете AMD X470, самом продвинутом и эффективном наборе микросхем для платформы AM4. Этот чипсет работает с новой технологией AMD StoreMI для ускорения взаимодействия с хранилищем данных, объединяя скоростные SSD и вместительные HDD в один, удобный в управлении диск.

Материнские платны на чипсете AMD X470 будут представлены одновременно с выпуском процессоров AMD Ryzen второго поколения от ведущих производителей - ASRock, ASUS, Gigabyte и MSI.

Доступность:
Интернет-магазины по всему миру получают возможность принимать предзаказы, начиная с 13 апреля, 16:00 по московскому времени. Доступность процессоров на полках магазинов запланирована на 19 апреля.
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