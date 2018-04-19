19 апреля 2018, 11:45

Представлено второе поколение процессоров AMD Ryzen

13 апреля AMD открыла предварительные заказы на ожидаемые процессоры AMD Ryzen для настольных ПК, которые продолжают демонстрировать исключительный уровень вычислительной производительности в разных ценовых категориях. Обеспечивая более высокий уровень производительности и новейшие возможности, второе поколение процессоров Ryzen для настольных ПК было создано для любителей игр на ПК, создателей контента и энтузиастов, чтобы предложить им еще более быстрый, умный и четкий опыт взаимодействия с компьютером.



Линейка процессоров Ryzen для настольных ПК второго поколения включает в себя две 8-ядерных, 16-поточных модели, а также две 6-ядерных 12-поточных модели. Каждый из процессоров отличается важными новшествами и поддерживает расширенный набор технологий AMD SenseMI:





Модель Кол-во ядер Кол-во потоков Максимальная частота разгона/базовая (ГГц) Кэш Smart Prefetch TDP (Вт) Кулер

в комплекте Рекомендованная цена (долл США) Доступность

Ryzen™ 7 2700X 8 16 4.3/3.7 20Мб 105Вт Wraith Prism (LED) $329 19 апреля

Ryzen™ 7 2700 8 16 4.1/3.2 20Мб 65Вт Wraith Spire (LED) $299 19 апреля

Ryzen™ 5 2600X 6 12 4.2/3.6 19Мб 95Вт Wraith Spire $229 19 апреля

Ryzen™ 5 2600 6 12 3.9/3.4 19Мб 65Вт Wraith Stealth $199 19 апреля



Впервые вся линейка второго поколения процессоров Ryzen для настольных ПК включает в себя лучшие в своем классе кулеры AMD Wraith, которые уже имеются в комплекте. Все процессоры Ryzen второго поколения поддерживаются на новом чипсете AMD X470, самом продвинутом и эффективном наборе микросхем для платформы AM4. Этот чипсет работает с новой технологией AMD StoreMI для ускорения взаимодействия с хранилищем данных, объединяя скоростные SSD и вместительные HDD в один, удобный в управлении диск.



Материнские платны на чипсете AMD X470 будут представлены одновременно с выпуском процессоров AMD Ryzen второго поколения от ведущих производителей - ASRock, ASUS, Gigabyte и MSI.



Доступность:

Интернет-магазины по всему миру получают возможность принимать предзаказы, начиная с 13 апреля, 16:00 по московскому времени. Доступность процессоров на полках магазинов запланирована на 19 апреля.

