AMD дополняет линейку Ryzen для настольных ПК процессорами Ryzen 3

29 июля 2017, 8:10

... новых высокоэффективных настольных процессоров AMD Ryzen 3 для массового потребителя: AMD Ryzen 3 1300X и AMD Ryzen 3 1200. Два новых процессора Ryzen 3 выпускаются с 4-ядрами и обладают высокой производительностью для игр и вычислений.

Они дополняют отмеченные наградами процессоры AMD Ryzen™ 7 и Ryzen™ 5, работающие в растущей экосистеме материнских плат AM4.



“Эти последние несколько месяцев были очень волнительными для AMD, ведь мы провели глобальный запуск процессоров Ryzen 7, предназначенных для самых требовательных и опытных пользователей, а также представили Ryzen 5, которые соответствуют и даже превосходят потребности серьезных профессионалов, — сказал Джим Андерсон, старший вице-президент и руководитель группы Computing and Graphics в AMD. — Ryzen 3 — это существенное дополнение нашей линейки процессоров Ryzen для настольных ПК, которые привносят лучшие в отрасли показатели отзывчивости и производительности в бюджетные решения, предназначенные для большинства пользователей. Линейка процессоров AMD Ryzen активизирует развитие инноваций и конкуренцию на всем рынке ПК, предлагая потребителям новый выбор процессоров, которые могут удовлетворить их потребности в вычислениях практически в каждом ценовом диапазоне.”



Линейка Ryzen 3 включает в себя два 4-ядерных 4-поточных процессора для настольных ПК, которые можно приобрести в розницу. Они оба работают с новой платформой AM4, которая поддерживает всю экосистему Ryzen. Ryzen 3 1300X и Ryzen 3 1200 были разработаны, чтобы обеспечить оптимальную производительность для киберспорта и вычислительных приложений. Благодаря наличию четырех физических ядер, Ryzen 3 1300X и Ryzen 3 1200 отличаются впечатляющим преимуществами в многопоточной обработке по сравнению с конкурентами, а также демонстрируют значительную производительность в играх. Как и все процессоры для платформы AM4, Ryzen 3 поставляются с разблокированным множителем, чтобы обеспечить еще большую производительность для тех, кто ценит возможность разгона.1

