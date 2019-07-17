AMD презентовала обновления для настольных ПК

17 июля 2019, 12:15

AMD объявила о запуске самых современных процессоров в мире для настольных ПК, которые являются чрезвычайно производительными для игр и программ генерации контента.

Ожидается, что созданные на основе архитектуры Zen 2 десктопные процессоры 3-го поколения AMD Ryzen создадут условия для еще более эффективного использования кэш-памяти, чтобы раскрыть высокие графические возможности современных игр. Кроме того, все модели поддерживают интерфейс передачи данных PCIe 4.0, что дает возможность работать с новейшими материнскими платами, графикой и технологиями хранения данных.

AMD представила в 3-м поколении семейства десктопных процессоров Ryzen новый процессор Ryzen 9, включая флагманский 12-ядерный / 24-поточный Ryzen 9 3900X. В целом линейка насчитывает 8 моделей с ядром Ryzen 7 и 6 моделей с ядром Ryzen 5, которые обеспечивают высокопродуктивную оболочку для гнезда АМ4.

AMD также презентовала новый чипсет X570 для разъема AM4, который обеспечивает высокопродуктивную работу видеокарт, сетевых устройств, NVMe-дисков и другого оборудования. Благодаря поддержке интерфейса PCIe 4.0 материнские платы с чипсетом X570 обладают удвоенной пропускной способностью и на 42% увеличенной скоростью хранения данных по сравнению с PCIe 3.0.