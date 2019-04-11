Мощные мобильные процессоры второго поколения AMD Ryzen PRO и AMD Athlon PRO

11 апреля 2019, 11:15

Компания AMD анонсировала дополнения к своей линейке процессоров PRO: мобильные процессоры AMD Ryzen PRO второго поколения с графикой Radeon Vega и мобильные процессоры AMD Athlon PRO с графикой Radeon Vega.

Новинки обеспечивают энергоэффективность и производительность коммерческих ноутбуков, самые современные функции безопасности, а также надежность и управляемость промышленного уровня. Они позволяют мировым производителям ПК создавать широкий спектр бизнес-систем: от профессиональных ноутбуков премиум-класса до производительных мобильных ПК для повседневного использования. Выпуск первых коммерческих систем от HP и Lenovo, а также других производителей оборудования ожидается в этом квартале, обновления платформы появятся позднее в 2019 году.



«Современные пользователи ПК ожидают, что разница между профессиональным и личным ноутбуком должна быть почти незаметна. В то же время пользователи коммерческих ноутбуков хотят успевать больше, используя новейшие функции, в том числе 3D-моделирование, редактирование видео, возможность подключать несколько дисплеев при безопасном выполнении нескольких задач одновременно, — говорит Саид Мошкелани (Saeid Moshkelani), старший вице-президент и генеральный директор подразделения клиентских вычислительных решений компании AMD. — Новые мобильные процессоры от AMD предоставляют необходимую производительность, функционал и выбор в сочетании с продуктивностью, защитой и специальными функциями, которые необходимы для беспроблемного внедрения нового оборудования внутри организации».



Новые мобильные процессоры AMD Ryzen PRO 3000-й серии на базе 12-нм техпроцесса обеспечивают лучшую в своем классе производительность2 (производительность многопоточного процессора на 16 % выше, чем у конкурентов3) и большую продуктивность устройства.



В частности, новые мобильные процессоры AMD Ryzen PRO обеспечивают:

до 12 часов в режиме типичной офисной нагрузки или до 10 часов в режиме просмотра видео1;

создание контента на 14 % быстрее4, ускорение ежедневных приложений для офисных задач: от 3D-моделирования до редактирования видео благодаря интегрированной графике Radeon Vega;

эффективную защиту благодаря сопроцессору безопасности AMD, встроенному в основной процессор Ryzen PRO;

18-месячную поддержку драйверами после снятия с производства, двухлетнюю гарантию на процессор, надежность промышленного уровня и профессиональные инструменты управления, а также ограниченную трехлетнюю гарантию для производителей систем.



AMD также предлагает мобильные процессоры Athlon PRO на базе архитектуры Zen, предоставляя более широкий выбор мобильных процессоров для любого бюджета.