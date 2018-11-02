Графические процессоры AMD Radeon Vega теперь и в MacBook Pro

2 ноября 2018, 11:15

Компания AMD представила современные мобильные графические процессоры AMD Radeon Vega для нового поколения ноутбуков.

В частности, AMD Radeon Pro Vega 20 и Radeon Pro Vega 16, которые будут доступны на 15-дюймовых Apple MacBook Pro уже в конце ноября.

Графические процессоры AMD Radeon Vega Mobile показывают поразительную производительность в 3D-рендеринге, редактировании фото и видео и других креативных приложениях. Кроме этого, новейшие решения позволяют играть в самые современные игры класса ААА при разрешении 1080p HD и на самых высоких настройках графики, а также в киберспортивные игры.

Архитектура AMD «Vega» обеспечивает бесшумную работу новых графических процессоров в ноутбуках. В дополнение к этому тонкий дизайн самого чипа занимает меньше места в ноутбуке по сравнению с традиционными видеокартами, работающими на базе памяти GDDR5, и позволяет использовать память HBM2 (второе поколение High Bandwidth Memory).

«Графические процессоры Radeon Vega Mobile помогают повысить уровень производительности ноутбуков, – сказал Скотт Херкельман, вице-президент и генеральный менеджер подразделения Radeon Technologies Group в компании AMD. – Они объединяют в себе самое лучшее и необходимое: поразительную производительность при работе в креативных приложениях и превосходную визуализацию в самых современных играх, сохраняя при этом мобильный форм-фактор».

Видеокарты Radeon Pro Vega 20 и Radeon Pro Vega 16 позволяют справляться с самыми требовательными нагрузками в сфере рендеринга, игр и редактирования. Архитектуры вычислительных модулей «Vega» нового поколения (nCU) и библиотеки Rapid Packed Math обеспечивают высокую скорость и гибкость в вычислительных задачах, ускоряя решение таких задач, как моделирование графики и 3D-визуализации в реальном времени.



Видеокарты AMD Radeon Pro Vega 20 и Radeon Pro Vega 16 станут доступны на 15-дюймовых ноутбуках MacBook Pro уже в конце ноября.



