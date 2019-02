MSI представляет видеокарту AMD Radeon VII

11 февраля 2019, 13:15

Компания MSI с гордостью объявляет о выпуске Radeon VII – первой в мире видеокарты игрового класса с графическим процессором, изготовленным по технологии 7 нм.

Новинка призвана обеспечить беспрецедентную производительность и великолепное качество изображения в любых компьютерных играх: AAA-проектах, киберспортивных дисциплинах, VR-приложениях. Кроме того, она предназначена для гибридных вычислений и ресурсоемких задач по трехмерному моделированию и редактированию видеоматериалов

"AMD Radeon VII – самая высокопроизводительная игровая видеокарта из всех, что мы когда-либо создавали, – заявил Скотт Херкельман, вице-президент и генеральный менеджер подразделения Radeon Technologies Group компании AMD. – Она предназначена для геймеров, профессионалов и энтузиастов, которые требуют максимального качества изображения, бескомпромиссную скорость и иммерсивный геймплей."Используя графический процессор с микроархитектурой AMD Vega второго поколения, видеокарта Radeon VII существенно превосходит флагманскую модель предыдущей линейки AMD Radeon RX Vega 64 по всем параметрам. У нее в 2 раза больше встроенной видеопамяти, чья пропускная способность выше в 2,1 раза. Она в среднем на 29% быстрее в играх и на 36% – в приложениях по созданию цифрового контента. С новой видеокартой геймеры получат возможность с комфортом играть в разрешениях до 4K, а профессионалы – обрабатывать фото- и видеоматериалы на мониторах с разрешением до 8K.В рамках акции 'Raise the Game Fully Loaded' компания AMD планирует предложить покупателям новых видеокарт серии Radeon VII и компьютеров с такими видеокартами ПК-версии игр Resident Evil 2, Devil May Cry 5 и Tom Clancy's The Division 2.MSI Afterburner – это самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты. Она предоставляет полный контроль над устройством и позволяет отслеживать все ключевые параметры системы в режиме реального времени. С ее помощью можно получить дополнительный прирост производительности – причем совершенно бесплатно! Новейшая версия Afterburner поддерживает графическую карту Radeon™ VII.