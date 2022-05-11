MSI представляет оригинальную видеокарту серии AMD Radeon RX 6400

11 мая 2022, 12:45

Будучи ведущим производителем игрового компьютерного оборудования, компания MSI с гордостью представляет видеокарту MSI AMD Radeon RX 6400 AERO ITX, призванную обеспечить геймерам комфортные условия при запуске AAA-игр и киберспортивных проектов в популярнейшем разрешении 1080p.

Микроархитектура AMD RDNA 2, на которой основан чип Radeon RX 6400, сочетает высокую производительность с энергоэффективностью. Инновационный кэш AMD Infinity Cache с большой пропускной способностью и низкой латентностью, скоростная видеопамять GDDR6, совместимость с Microsoft Windows 11 и Microsoft DirectX 12 Ultimate – все это гарантирует новый уровень игровой производительности для массового пользователя. Кроме того, поддерживаются технологии масштабирования изображения AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) и AMD Radeon Super Resolution (RSR), технология интеллектуального доступа к памяти AMD Smart Access Memory и другие функции, позволяющие улучшить качество изображения или получить дополнительную прибавку к частоте кадров.Предлагая высокую производительность в малом форм-факторе, видеокарта MSI Radeon RX 6400 AERO ITX представляет собой идеальный выбор для миниатюрных игровых компьютеров. Данная модель оснащена эффективным кулером, который состоит из одиночного высокопроизводительного вентилятора, установленного на компактный радиатор.Для расширения функциональности компьютерной системы предлагается программное обеспечение MSI Center, в состав которого входит множество полезных утилит. Например, утилита Frozr AI Cooling позволяет регулировать скорость системных вентиляторов, подключенных к совместимой материнской плате MSI, в зависимости от изменений в температуре графического процессора.MSI Afterburner – это самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты. Она предоставляет полный контроль над устройством и позволяет отслеживать все ключевые параметры системы в режиме реального времени. С ее помощью можно получить дополнительный прирост производительности – причем совершенно бесплатно!Ожидается, что видеокарта MSI AMD Radeon RX 6400 AERO ITX поступит в начале мая 2022г.