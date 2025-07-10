10 июля 2025, 11:45

Армия США стремится к значительному увеличению арсенала ракет Patriot

Армия США планирует потратить более $1,3 млрд на ракеты Patriot в финансовом году, начинающемся 1 октября, и "без лишнего шума" увеличила общий целевой объем закупок этого зенитного ракетного оружия, которое оказалось критически важным не только для Украины, но и для американских сил на Ближнем Востоке.



По данным СМИ, 16 апреля группа высокопоставленных армейских чиновников, определяющая требования к вооружению, увеличила план закупок самых современных перехватчиков Patriot с 3376 до 13 773 единиц, согласно документам, прилагаемым к бюджетному запросу армии на 2026 финансовый год. Группа устанавливает требования, но они не трансформируются автоматически в точные цифры бюджета или краткосрочные контракты.



Агентство отметило, что новая цифра свидетельствует о приверженности армии ракетам Patriot, спрос на которые растет в связи с тем, что США, их союзники и партнеры стремятся укрепить систему противовоздушной и противоракетной обороны.



Армия запросила $945,9 млн на закупку 224 ракет в 2026 году: $549,6 млн из основного бюджета и $396,3 млн на поддержку операции "Атлантическая решимость", направленной на укрепление обороны НАТО в Европе. Законопроект о налогах и расходах, подписанный Трампом на прошлой неделе, предусматривает выделение дополнительных миллиардов долларов на оборону и, согласно документам, добавит $366 млн на закупку ещё 96 перехватчиков.

