Германия увеличивает военную помощь Украине

9 января 2023, 9:45

Берлин намерен передать Киеву около 40 БМП Marder и зенитно-ракетный комплекс Patriot до конца марта.



Об этом пишет The Guardian со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Хебестрайта.

По данным, которые приводит Der Spiegel, партия БМП будет сформирована из запасов немецкой армии.Украинских военных обучат управлению Marder в Германии, подготовка займет около 8 недель.Кроме того, федеральное правительство хочет поставить Украине САУ Gepard.По информации Der Spiegel, уже ведутся переговоры с двумя государствами, у которых все еще есть запасы таких установок и много 35-миллиметровых боеприпасов.«Договоренности пока нет, но в Берлине есть осторожная уверенность в том, что в ближайшие месяцы в Украину может быть поставлено больше Gepard», — пишет издание.