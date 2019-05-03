AMD выпускает золотую серию процессоров AMD Ryzen и видеокарт AMD Radeon VII

3 мая 2019, 11:45

В честь своего 50-летия компания AMD представила продукты из юбилейной золотой серии процессоров AMD Ryzen 7 2700X и видеокарт AMD Radeon VII.

AMD отмечает важную веху в долгой истории инноваций в игровой индустрии и области высокопроизводительных вычислений и дает своим клиентам уникальную возможность получить памятные версии самых популярных продуктов, бесплатные игры и другие эксклюзивные подарки.

"В течение полувека компания AMD расширяла границы высокопроизводительных вычислений, создавая новые впечатления и возможности для сотен миллионов людей, — сказал Джон Тейлор (John Taylor), директор по маркетингу AMD. — Мы отмечаем это событие вместе с поклонниками компании по всему миру, именно они вдохновляют нас на будущие свершения. С их поддержкой мы сможем работать еще пятьдесят лет, до 2069 года и дальше".

Юбилейная серия процессоров AMD Ryzen и видеокарт AMD Radeon – это своеобразное приглашение отпраздновать 50-летие компании AMD. Процессор AMD Ryzen 7 2700X был оптимизирован для геймеров, разработчиков и компьютерных гиков, благодаря поклонникам во всем мире он стал лидером продаж в интернет-магазинах. На корпус юбилейного процессора нанесен автограф президента и генерального директора компании доктора Лизы Су, а упаковка разработана специально в честь юбилея компании AMD.

Видеокарта AMD Radeon VII из юбилейной золотой серии имеет красный корпус и специальную упаковку золотого цвета в честь 50-летия компании AMD. Первая в мире 7-нм игровая видеокарта Radeon VII обеспечивает превосходную производительность в самых современных играх класса AAA, киберспортивных дисциплинах и программах виртуальной реальности, позволяет справиться с самыми сложными вычислениями, высокими нагрузками в приложениях 3D-рендеринга и редактирования видео.

Клиенты, купившие в период с 29 апреля по 8 июня 2019 года процессоры AMD Ryzen и видеокарты AMD Radeon золотой серии, получат в подарок:

Пакет бесплатных игр AMD50: геймеры, которые приобретут продукты AMD золотой серии или другие участвующие в акции процессоры Ryzen, видеокарты Radeon и ПК на их базе1, получат купон с кодом для получения бесплатной ПК-версии игры World War Z. Также покупатели смогут бесплатно получить код для ПК-версии игры Tom Clancy’s The Division 2 Gold Edition, предлагающий следующие преимущества: подписку на игру на 1 год и ранний доступ (за неделю) ко всем эпизодам в течение этого периода; восемь секретных заданий и награды за их прохождение; мгновенную разблокировку трех новых специализаций по мере их выпуска; экипировку агента, разведчика и дополнительные награды и миссии; а также эксклюзивную игровую повязку с логотипом AMD50. Для получения дополнительной информации переходите по этой ссылке.

Футболку с символикой AMD50 и наклейку с автографом президента и генерального директора компании доктора Лизы Су: в честь важного события в истории компании продукты золотой серии AMD Ryzen и Radeon будут включать наклейку AMD50 с автографом генерального директора компании AMD и купон на бесплатную футболку.



Процессор AMD Ryzen 7 2700X Gold Edition сейчас доступен по рекомендуемой розничной цене $329 в некоторых розничных/интернет-магазинах в отдельных странах Северной и Латинской Америки, Европы, странах Большого Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона. Срок действия предложения ограничен. Видеокарта AMD Radeon VII Gold Edition сейчас доступна по рекомендуемой розничной цене $699 на сайтах AMD.com и JD.com, срок действия предложения ограничен. Уточнить подробности можно на сайте AMD50.

