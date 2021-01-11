Настольный APU Ryzen 7 5700G Cezanne протестирован в CPU-Z — быстрее 3700X

11 января 2021, 12:45

Тесты инженерного образца будущего гибридного процессора AMD Ryzen 7 5700G семейства Cezanne для контактной площадки AM4 появились в китайской социальной сети.

Кодовое имя процессора 100-000000263 уже упоминалось в предыдущих утечках, и стало известно, что это APU нового поколения на базе Zen 3.



Это решение для настольных ПК может предложить 8 ядер и 16 потоков, работающих на тактовой частоте до 4,4 ГГц. Этот 7-нм APU до сих пор не тестировался ни одним специалистом. Согласно сообщению, опубликованному в социальной сети, ЦП может в реальности носить имя Ryzen 7 5700G или же 5750G.

Информатор протестировал гибридный процессор в программе CPU-Z — чип смог набрать 613,6 балла в однопоточном тесте и 6292,2 балла при многопоточной нагрузке. Согласно сравнениям с данными других тестов CPU-Z, новый ЦП окажется соответственно на 20 % и 16 % быстрее по сравнению с Ryzen 7 3700X на базе архитекторы Zen 2.

По словам источника, Ryzen 7 5700G будет стоить 1888 юаней ($296) при покупке оптом. Информатор подтвердил, что APU можно легко разогнать до 4,7 ГГц. Согласно опубликованному сообщению, процессор при разгоне набирает до 647,4 балла в однопоточном и 6960 баллов — в многопоточном режимах. Это соответственно на 5,4 % и 10,5 % выше по сравнению со штатным режимом.

(С) 3dnews