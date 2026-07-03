MSI MAG Infinite Z - игровой компьютер с Ryzen 9000

3 июля 2026, 18:15

Компания MSI представляет MAG Infinite Z – компьютер с процессором AMD, созданный для геймеров, которые хотят получить высокую производительность.



В конфигурацию устройства могут входить процессор AMD Ryzen 7 9700X и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, а объем корпуса составляет всего лишь 25 литров.



Ориентированный на современных геймеров, MAG Infinite Z сочетает высокопроизводительные компоненты с интеллектуальным охлаждением и удобным апгрейдом. Этот компактный игровой десктоп подойдет и для соревновательных игр, и для сольных ААА-проектов, а также для стриминга, повседневной многозадачности и многого другого.

Благодаря процессору AMD Ryzen 7 9700X компьютер MAG Infinite Z легко справляется с высокими нагрузками, будь то развлекательные приложения или многозадачная работа.Высокую производительность в играх – от динамичных киберспортивных дисциплин до кинематографичных открытых миров – обеспечит видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, поддерживающая ИИ-технологии и трассировку лучей.Вместе процессор AMD Ryzen и видеокарта NVIDIA GeForce RTX делают MAG Infinite Z отличным выбором для геймеров, которые желают получить мощный игровой десктоп не только для сегодняшних, но и для будущих игр.MAG Infinite Z предлагает производительность полноразмерных десктопов, но в компактном корпусе. Его объем составляет всего 25 л, поэтому он не будет занимать много места.Благодаря элегантному дизайну этот компьютер легко впишется в современное домашнее или рабочее пространство. Прозрачная боковая панель и подсветка Mystic Light позволяют персонализировать его внешний вид по вкусу пользователя с помощью красочных визуальных эффектов.Мощный, но компактный, MAG Infinite Z представляет собой идеальный игровой десктоп для современного дома.Стабильную работу компьютера MAG Infinite Z обеспечивает MSI Silent Storm Cooling AI – интеллектуальная система охлаждения, которая постоянно отслеживает температуру, скорость вращения вентиляторов и уровень шума и на основе этих данных управляет вентиляторами таким образом, чтобы под любыми нагрузками поддерживать оптимальные температурные условия при минимальном уровне шума.MAG Infinite Z – компьютер, рассчитанный на долговременную эксплуатацию, и поэтому он поддерживает апгрейд. Для доступа в корпус не потребуется отвертка, а удобные крепления EZ M.2 CLIP и EZ PCIe Clip II облегчают установку ключевых компонентов. Для накопителей имеются два слота M.2, а также 2,5- и 3,5-дюймовые отсеки. Таким образом, MAG Infinite Z готов расти вместе со своим владельцем, будь то расширение дискового пространства, обновление компонентов или просто поддержание системы в боевом состоянии.