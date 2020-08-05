Двухъядерные 6-Вт процессоры AMD Zen пришли в бюджетные ноутбуки Lenovo

5 августа 2020, 13:15

В доступных по цене процессорных решениях, которые отличаются низким энергопотреблением и меньшим количеством ядер, AMD использует имена Athlon Gold и Silver.

Эти чипы по-прежнему основаны на архитектуре Zen или Zen+ в сочетании с простой графикой. Теперь появились два ещё более простых 6-Вт чипа, ориентированных на дешёвые ноутбуки, используемые в образовании.



Эти новые процессоры обходятся без использования марки Athlon и называются просто AMD 3015e и 3020e — они используют тот же суффикс «e», ​​который в последний раз встречался в семействе процессоров компании в 2011 году. Он указывает на сверхнизкое энергопотребление: эти процессоры имеют TDP 6 Вт, включают по два ядра ЦП и встроенную графику Vega 3.



Наверняка речь идёт о чипах на основе 14-нм кристаллов AMD Dali. Это самый маленький гибридный процессор из всех предложений на базе AMD Zen, уже присутствующий на рынке под маркой AMD Athlon Mobile. Итак, что же представляют из себя эти процессоры? AMD 3015e поддерживает многопоточность и работает с частотой до 2,3 ГГц, но отличается низкой частотой графики в 600 МГц и работой с памятью лишь DDR4 1600 МГц. В свою очередь AMD 3020e обладает частотой до 2,6 ГГц, графика у него работает на 1000 МГц, а также есть поддержка памяти DDR4-2400, но отсутствует многопоточность. Очевидно, речь идёт о компромиссах для соблюдения теплопакета в 6 Вт.



Lenovo собирается использовать новый AMD 3015e в двух новых образовательных ноутбуках 100e и 300e второго поколения на базе Windows 10. Интересно, что в 2018 году устройства Lenovo предыдущего поколения имели версии как под управлением Windows, так и Chrome OS.



Ноутбук Lenovo 100e сможет предложить Wi-Fi 6, 64-Гбайт накопитель eMMC, 4 Гбайт DDR4 и 11,6-дюймовый дисплей с разрешением 1366 × 768 точек и яркостью 250 нит. Также пользователи получат устойчивый к ударам и царапинам дизайн корпуса, около 14 часов автономной работы и поддержку быстрой зарядки, восполняющей батарею на 42 Вт·ч до 80 % за час. При размерах 290 × 204 × 19,9 мм весит он 1,22 кг. Клавиатура защищена от пролития воды. В продажу компьютер поступит в сентябре по цене от $219.



В свою очередь Lenovo 300e 2nd Gen имеет аналогичные характеристики (есть, впрочем, модель со 128-Гбайт накопителем), но он оснащён шарниром, позволяющим перевернуть сенсорный экран на противоположную сторону. Также устройство поддерживает работу с покупаемым дополнительно цифровым пером AES Pen. При размерах 290 × 204 × 20,85 мм аппарат весит 1,32 кг. Аккумулятор ёмкостью 42 Вт·ч рассчитан примерно на 12 часов работы. В продажу поступит в сентябре по цене от $299. Оба устройства имеют множество программных функций, ориентированных на учащихся и безопасность.



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