Microsoft Surface Laptop Studio дебютировал в Европе по цене от 1699 евро

4 февраля 2022, 10:15

Microsoft выпустила за пределами Северной Америки компьютер Surface Laptop Studio, представленный ещё в сентябре 2021 года. Сегодня устройство дебютировало на европейском рынке по цене от 1699 евро.

Microsoft позиционирует Surface Laptop Studio в качестве преемника гибридного ноутбука Surface Book 3. В новинке компания отказалась от съёмного дисплея в пользу шарнирного крепления верхней части, которое также позволяет превратить устройство в планшет. Surface Laptop Studio может похвастаться 14,4-дюймовым экраном с разрешением 2400 × 1600 пикселей и частотой обновления до 120 Гц.



Ноутбук доступен с процессорами Intel Core i5 и Core i7 Tiger Lake. Устройство может оснащаться как одной лишь интегрированной графикой Iris Xe, так и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti с 4 Гбайт видеопамяти. Объём оперативной памяти может составлять 16 или 32 Гбайт, а ёмкость накопителя достигает 2 Тбайт.

Microsoft заявляет, что Surface Laptop Studio является самым мощным компьютером серии Surface. Компания начнёт поставки всех конфигураций устройства в Европу с 22 февраля.

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