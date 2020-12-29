Самая доступная версия Microsoft Surface Pro 8 получит 8 Гбайт оперативной памят

Базовый, наиболее доступный вариант грядущего планшета Microsoft Surface Pro 8 может получить удвоенный по сравнению с предшественником объём оперативной памяти.
Напомним, что начальная версия гаджета актуальной серии Surface Pro 7 оснащена процессором Intel Core i3 и всего 4 Гбайт ОЗУ.
Устройства Microsoft Surface Pro 7 по праву носят звание одних из лучших планшетных компьютеров на базе операционной системы Windows. Серия представлена моделями в различных конфигурациях, предлагающих разные процессоры, а также объёмы доступной оперативной и постоянной памяти. Однако наибольшей популярностью пользуются именно старшие версии, предлагающие от 8 Гбайт памяти LPDDR4X. Использование только 4 Гбайт ОЗУ на устройстве на базе Windows даже в начальной конфигурации при цене от $750 сегодня кажутся дурным тоном, и по-хорошему Microsoft давно следовало бы увеличить минимальный объём ОЗУ в своих гаджетах.
По данным ресурса WinFuture.de, производитель собирается решить эту проблему в будущей серии планшетов Surface Pro 8, сделав базовую модель устройства более привлекательной к покупке за счёт удвоенного объёма доступной ОЗУ. Помимо этого, базовой конфигурации устройства приписывают процессор Intel Core i3 и твердотельный накопитель объёмом 128 Гбайт.
Не так давно стало известно, что в новую серию Surface Pro 8 будут входить модели на базе процессоров Intel Core i5 и Core i7 поколения Tiger Lake, оснащённые графикой Intel Xe. Что интересно, один из прототипов старшей версии на базе Core i7-1165G7 ещё в ноябре текущего года ушёл с молотка на eBay за $1300, в то время как официальный анонс устройств ожидается только в январе 2021-го.
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