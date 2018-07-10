Сделать ITnews стартовой
|
выход
Вход / Регистрация
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
/
Конкурсы
поиск...
Главные события дня
Вторник, 10 июля
Главная
→
Новости
10 июля 2018, 15:15
Microsoft Surface Go – новый планшет за $399
Компания Microsoft представила свой новый планшет - Surface Go.
Новинка позиционируется в бюджетном сегменте, и ориентирована на студентов и школьников.
Стоимость терминала – от $399 в зависимости от «железа внутри».
Оцените новость:
0 оценок
Новости по теме
28 октября 2016 г.
Состоялся официальный анонс планшета Surface Book i7
20 января 2016 г.
Планшет Fujitsu Arrows Tab RH77/X – конкурент Microsoft Surface Pro 4
1 сентября 2015 г.
80% родителей подключают школьников к интернету
7 мая 2015 г.
Стартовали продажи планшета Microsoft Surface 3
25 июля 2014 г.
Surface Pro 3 стал самым популярным планшетом Microsoft
21 мая 2014 г.
Состоялся анонс планшета Microsoft Surface Pro 3
18 декабря 2013 г.
Microsoft Surface Mini получит соматосенсорные технологии Kinect
6 августа 2013 г.
Планшет Microsoft Surface Pro подешевел на $100
15 мая 2013 г.
Готовится к анонсу 7,5-дюймовый планшет Microsoft Surface
25 апреля 2013 г.
Microsoft начнет продажи планшетов Surface Pro и Surface RT в ряде новых стран
Интернет
Связь
Технологии
Безопасность
Бизнес
Софт
Железо
Гаджеты
Последние новости
Гаджеты
|
Сегодня, 15:15
Microsoft Surface Go – новый планшет за $399
Гаджеты
|
Сегодня, 14:45
Samsung готовит часы Galaxy Watch с Wear OS – слухи
Гаджеты
|
Сегодня, 14:15
Ice Universe опубликовал рендер совершенно безрамочного смартфона Samsung
Гаджеты
|
Сегодня, 13:45
Смартфон Xiaomi Beryllium – названы спецификации
Бизнес
|
Сегодня, 13:15
Подтверждена дата анонса первого бюджетного безрамочного смартфона Nokia
Гаджеты
|
Сегодня, 12:45
Официальный анонс мегазума Nikon COOLPIX P1000
Бизнес
|
Сегодня, 12:15
Samsung объявляет предварительные результаты за 2-й квартал 2018 года
Бизнес
|
Сегодня, 11:45
Panasonic будет сдавать свои апартаменты в Токио и Осаке
Гаджеты
|
Сегодня, 11:15
OKLICK выпускает клавиатуру 960G DARK KNIGHT
Еще новости
Последние материалы
Аналитика
|
Сегодня, 7:08
Мобильные новости №74: активности "большой тройки" в 4G
Аналитика
|
Сегодня, 6:28
Дайджест №239: старт продаж обновленного Nokia 8110 в Украине и мышь Xiaomi YU Y720 Lite
Обзоры
|
Вчера, 15:13
ColorWay 4 USB 4.4 A White (CW-CHL44A): компактный ночник с USB – портами для зарядки
Обзоры
|
6 июля, 11:32
REAL-EL M-570: твоя первая домашняя система караоке!
Аналитика
|
2 июля, 21:33
Дайджест №238: анонс планшета Xiaomi Mi Pad 4 и хромбук ASUS за 320 евро
Обзоры
|
2 июля, 18:58
RivaCase 8067: 20-долларовый рюкзак для 15,6-дюймовых ноутбуков
Обзоры
|
2 июля, 15:08
A4Tech M425 Bloody MOCI: "2-ядерная" игровая гарнитура за недорого!
Обзоры
|
2 июля, 8:44
A4Tech MP-60R Bloody – RGB для коврика!
Интервью
|
27 июня, 21:43
Евгений Масленников, комитет КТА: "Импорт батареек, памяти, процессоров и винчестеров почти весь в тени"
Популярные новости
Интернет
|
6 июля, 12:15
FEX.NET выпустил приложение FON Radio для прослушивания онлайн-радио
5.00
Железо
|
6 июля, 10:15
Philips 436M6VBPAB - игровой монитор для консолей
5.00
Гаджеты
|
Вчера, 11:45
Xiaomi Mi Max 3 "засветился" на новых "живых" фото
5.00
Железо
|
Вчера, 11:15
Компания Apacer представила серию быстрых microSD-карт
5.00
Гаджеты
|
6 июля, 9:45
В Украине стартовали продажи обновленного Nokia 8110
5.00
Гаджеты
|
Вчера, 13:15
Смартфон Nokia X6 будет продаваться не только в Китае
4.00
Гаджеты
|
Сегодня, 15:15
Microsoft Surface Go – новый планшет за $399
0.00
Гаджеты
|
Сегодня, 14:45
Samsung готовит часы Galaxy Watch с Wear OS – слухи
0.00
Гаджеты
|
Сегодня, 14:15
Ice Universe опубликовал рендер совершенно безрамочного смартфона Samsung
0.00
Еще новости
Вы зарегистрированы на одном из сервисов? Нажмите кнопку для входа:
Чужой компьютер
или использовать
аккаунт на ITnews
или
зарегистрироваться
Логин
Пароль
Чужой компьютер
Не зарегистрированы?
Зарегистрируйтесь
или
используйте для входа
другой сервис
Соединение...
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
О проекте
/
Обратная связь
/
Экспорт новостей
/
Подписка на новости
/
Реклама
Copyright © 2005-2013
ITnews
Любое использование материалов, опубликованных на ITnews,
разрешается только в случае указания гиперссылки на
ITnews.com.ua