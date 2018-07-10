10 июля 2018, 15:15

Microsoft Surface Go – новый планшет за $399

Компания Microsoft представила свой новый планшет - Surface Go.

Новинка позиционируется в бюджетном сегменте, и ориентирована на студентов и школьников.

Стоимость терминала – от $399 в зависимости от «железа внутри».
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