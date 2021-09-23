Microsoft представила бюджетный 10,5-дюймовый планшет Surface Go 3

23 сентября 2021, 10:45

В числе сегодняшних новинок компания Microsoft анонсировала компактный планшет Surface Go 3. Внешне 10,5-дюймовое устройство практически не изменилось в сравнении с предыдущей моделью Surface Go 2. Обновление, причём не самое значительное, коснулось начинки гаджета.

В базовой конфигурации новый планшет предлагает чуть более производительный двухъядерный процессор Pentium Gold 6500Y с частотой от 1,1 до 3,4 ГГц. Напомним, что предыдущая модель оснащается чипом Pentium Gold 4425Y с заявленной частотой 1,7 ГГц. В максимальной конфигурации Surface Go 3 готов предложить двухъядерный Core i3-10100Y с частотой от 1,3 до 3,9 ГГц. По словам Microsoft, благодаря этому производительность устройства возросла на 60 %.



В составе Surface Go 3 по-прежнему используются 4 или 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR3. В базовой конфигурации устройство оборудовано 64 Гбайт постоянной памяти eMMC. В более дорогих версиях производитель оснащает гаджет твердотельным накопителем объёмом 128 Гбайт.



Разрешение экрана планшета составляет 1920 × 1080 пикселей. В оснащение также входят один разъём USB Type-C, один комбинированный 3,5-мм аудиоразъём и слот для карт памяти microSD. Гаджет располагает 5- и 8-Мп камерами с поддержкой видео 1080p, а также динамиками мощностью 2 Вт. Для устройства заявляются 11 часов работы без подзарядки. В комплект поставки не включены клавиатура-чехол и электронное перо. Новинка поддерживает беспроводные стандарты связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Размеры гаджета составляют 245 × 175 × 8,3 мм, вес равен 544 граммам.

Стартовая цена устройства на базе процессора Pentium, 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт памяти eMMC составляет $400. За вариант с Core i3, 8 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 128 Гбайт компания просит $630. В продаже планшет Surface Go 3 появится 5 октября.

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