Мощный моноблок Microsoft Surface Studio 2 оценен в $3500

4 октября 2018, 12:15

Компания Microsoft представила новый настольный ПК класса «все-в-одном» - Surface Studio 2.



Эта новинка позиционируется в роли самого мощного устройства семейства Surface.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» Intel Core i7-7820HQ поколения Kaby Lake, у которого 4 ядра с частотой от 2,9 до 3,9 ГГц.



Объем оперативной памяти – 16/32 ГБ. Кроме того, внутри твердотельный накопитель на 1 либо 2 ТБ.



Видеосистема дискретная - NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 Гбайт памяти GDDR5 или GeForce GTX 1070 с 8 Гбайт памяти GDDR5.

Диагональ дисплея 28 дюймаов, а его разрешение 3000х4500 точек. Отмечена поддержка сенсорного управления.Работает новинка под управлением Windows 10 Pro.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов отмечается Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.0, сетевой контроллер Gigabit Ethernet, порты USB 3.0 (×4), USB Type-C и пр.Продажи начнутся в следующем месяце. Стоимость новинки – от $3500.