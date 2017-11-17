Стартовали продажи гибридного планшета Microsoft Surface Book 2

17 ноября 2017, 10:45

Американская Microsoft анонсировала начало продаж второго поколения планшетов Surface Book.



Новинка предлагается в двух версиях – с дисплеями на 13,5, а также 15 дюймов.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» процессора Intel Core восьмого поколения. Отмечена также поддержка VR-шлема Windows Mixed Reality.15-дюймовая версия аппарата получила NVIDIA GeForce 1060, а 13,5-дюймовая - NVIDIA GeForce 1050 с 2 ГБ видеопамяти.Разрешение экрана «младшенькой» - 2000х3000 точек, а 15-дюймовой – 3240х2160 точек.Объем оперативной памяти – 8 и 16 ГБ соответственно, а встроенной пользовательской – 256 ГБ, 512 ГБ и 1ТБ.Основная камера для обоих версий – 8Мп, а фронтальная – 5Мп.Согласно официальным данным, на одном полном заряде аккумулятора планшеты могут проработать до 17 часов.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, отметим Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.1, есть два порта USB 3.1 Type-A, USB 3.1 Type-C, 3,5-мм раудиоразъем и слот для карточек SDXC.Стоимость 13,5-дюймовой версии планшета - $1499, а 15-дюймовой – $2499.