Microsoft Surface Duo 2 возглавил рейтинг смартфонов по производительности

29 октября 2021, 13:45

Microsoft Surface Duo 2 получил звание самого производительного Android-устройства в мире. По крайней мере по версии бенчмарка Geekbench.

Недавно выпущенное складное устройство набрало 1051 балл в одноядерном и 3317 баллов в многоядерном тесте, превосходя показатели предыдущего лидера рейтинга.

Surface Duo 2 «подвинул» на вторую позицию в многоядерной производительности геймерский смартфон ASUS ROG Phone 3, который демонстрировал результат в 3235 баллов. Удивительно, что на вершине рейтинга Surface является единственным носителем Snapdragon 888. В одноядерном рейтинге флагман Microsoft обогнал Samsung Galaxy S21+ 5G, который набирает 966 очков. Стоит отметить, что в рейтинге Geekbench ещё не появились смартфоны на базе чипсета Snapdragon 888+, которые, вероятно, будут превосходить Surface Duo 2 как в одноядерной, так и в многоядерной производительности.



Напомним, что Microsoft Surface Duo 2 построен на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 888, который работает в связке с 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR5. Ёмкость накопителя двухэкранного смартфона может достигать 512 Гбайт. Новинка предлагает пользователям два дисплея, складывающихся в большую 8,3-дюймовую панель с частотой обновления 90 Гц.

Microsoft Surface Duo 2, работающий под управлением Android 11, вышел на рынок 21 октября. Стоимость смартфона составляет $1499,99.

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