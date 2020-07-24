Microsoft Surface Duo сертифицирован FCC

Microsoft Surface Duo является одним из самых ожидаемых устройств этого года. Софтовый гигант впервые продемонстрировал его в октябре 2019 года.
Ожидалось, что смартфон будет выпущен в продажу ближе зиме, однако теперь он появился в базе данных Федеральной комиссии по связи США, что обычно означает скорый запуск устройства.
Согласно публикации FCC, обнаруженной интернет-ресурсом Droid Life, североамериканский регулятор протестировал оба экрана, шарнирный механизм и, естественно, сетевые возможности устройства. В результатах одного из тестов упоминается наличие NFC-модуля, однако издание Windows Central утверждает, что его будет нельзя использовать для бесконтактной оплаты.
Сама Microsoft обещала выпустить свой первый за многие годы смартфон к сезону новогодних праздников 2020 года. Однако теперь есть высокая вероятность того, что Surface Duo можно будет приобрести ещё до праздничного сезона, ведь договор о неразглашении с FCC действует до 29 октября, после чего регулятор опубликует фото и подробные спецификации устройства, а Microsoft наверняка не хочет, чтобы его характеристики были раскрыты до официального релиза.
Согласно предыдущим утечкам, первое Android-устройство в семействе Microsoft Surface будет основано на чипе Qualcomm Snapdragon 855 в сочетании с 6 Гбайт оперативной памяти. Его главной особенностью станет наличие двух 5,6-дюймовых AMOLED-дисплеев, которые будут дополнять друг друга. Ожидается, что Surface Duo получит одну 11-Мп камеру, Android 10 и поддержку фирменного стилуса Surface Pen.
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