Microsoft Surface Duo сертифицирован FCC

24 июля 2020, 9:45

Microsoft Surface Duo является одним из самых ожидаемых устройств этого года. Софтовый гигант впервые продемонстрировал его в октябре 2019 года.

Ожидалось, что смартфон будет выпущен в продажу ближе зиме, однако теперь он появился в базе данных Федеральной комиссии по связи США, что обычно означает скорый запуск устройства.