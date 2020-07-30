Cмартфон-книжка Microsoft Surface Duo будет представлен 24 августа

30 июля 2020, 11:45

В октябре прошлого года директор Microsoft по продуктам Панос Панай (Panos Panay) заявил, что в 2020-м на рынке должна появиться серия складывающихся устройств с двумя экранами — планшет Surface Neo на базе Windows и смартфон Surface Duo под управлением Android. Первого в этом году мы, видимо, так и не дождёмся. А второе устройство, похоже, появится на рынке раньше, чем ожидалось.