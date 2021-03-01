Новый смартфон Microsoft Surface Duo получит поддержку 5G

1 марта 2021, 11:15

В прошлом месяце в Европе стартовали продажи складного смартфона Microsoft Surface Duo. Как теперь сообщают сетевые источники, редмондский гигант уже работает над аппаратом второго поколения.

Названное устройство, напомним, выполнено в формате книжки (на изображениях). Оно оборудовано двумя 5,6-дюймовыми дисплеями AMOLED с разрешением 1800 × 1350 точек. Установлен чип Qualcomm Snapdragon 855, работающий в связке с 6 Гбайт оперативной памяти. Доступны версии с флеш-накопителем на 128 и 256 Гбайт.



По информации интернет-ресурсов, Microsoft проектирует смартфон Surface Duo 2, который фигурирует под кодовым названием Zeta. Аппарат сможет функционировать в мобильных сетях пятого поколения (5G).



Утверждается, что в основу новинки ляжет мощный современный процессор. Возможно, Microsoft применит флагманский чип Snapdragon 888 с восемью ядрами (до 2,84 ГГц) и графическим ускорителем Adreno 660.



Известно, что значительным доработкам подвергнется система камер. Улучшить качество снимков помогут алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения.