Складной смартфон Surface Duo будет запущен в Европе и Канаде 18 февраля

12 февраля 2021, 12:15

В августе прошлого года Microsoft представила складной смартфон Surface Duo на базе Android. Тем не менее, до сих пор устройство официально продаётся только в США.

Ситуация изменится уже на следующей неделе. 18 февраля Surface Duo официально будет запущен на рынках Канады и Европы.

Первоначально продажи смартфона стартуют в Германии, Франции, Великобритании и Канаде. Стоимость устройства в Германии будет начинаться с 1549 евро. Жителям Великобритании за базовую версию смартфона придётся отдать 1349 фунтов стерлингов. Любопытно, что стоимость аппарата в США на текущий момент составляет $999 за версию с 128 Гбайт памяти и $1099 за модель с 256-Гбайт накопителем, хотя на старте стоил куда больше — от $1399. Вполне вероятно, что, по прошествии некоторого времени, европейские цены на Surface Duo также будут снижены.

Напомним, что Microsoft Surface Duo основан на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 855, представленном ещё в конце 2018 года. Устройство оснащено всего лишь одной камерой с разрешением 11 Мп. Смартфон имеет два 5,6-дюймовых AMOLED-экрана, каждый с разрешением 1800 × 1350 пикселей. Общая диагональ дисплеев в разложенном состоянии составляет 8,1 дюйма.

(С) 3dnews