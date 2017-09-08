У ZTE появится складной планшет с двумя экранами

8 сентября 2017, 9:45

Судя по всему, китайская ZTE готовит анонс своего нового планшета, который получит складную конструкцию.

Грядущая новинка будет обладать двумя сенсорными дисплеями, которые реализуют на тыльной и фронтальной сторонах корпуса. В разложенном виде общая диагональ составит 6,8 дюйма.В качестве аппаратной платформы «под капотом» прогнозируют Snapdragon 820, тактовая частота которого до 2,2 ГГц + Adreno 530 и X12 LTE.Объем оперативной памяти – 4ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ.Данный проект ZTE намерена реализовать в сотрудничестве с AT&T.Стоимость новинки в рознице, по предварительным данным, составит $650.