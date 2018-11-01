FlexiPai – первый в мире смартфон с гибким дисплеем – старт продаж

Малоизвестная у нас китайская компания Rouyu Technology анонсировала, судя по всему, первый складной смартфон с гибким экраном – FlexiPai.
Новинка интересна также тем, что первой в мире получила новый флагманский чип Snapdragon 8150, который ранее был известен как Snapdragon 855.
Диагональ дисплея – 7,8 дюйма.
Основная камера получилась двойной – модули 16Мп и 20 Мп.
Толщина корпуса – 7,6 мм.
В продаже FlexiPai появится в трех версиях с разным объемом оперативной и встроенной памяти – 6ГБ+128 ГБ, 8ГБ+256 ГБ и 8 ГБ + 512 ГБ.
Релиз «трубки» состоится уже сегодня. Стоимость новинки - $1290 за самую младшую версию и $1864 за ТОПовую с 8 ГБ оперативки и 512 ГБ встроенной памяти.