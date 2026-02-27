Трамп заявил о желании завершить войну в Украине в течение месяца

27 февраля 2026, 9:15

В ходе телефонного разговора с Зеленским Трамп заявил, что «война длится слишком долго, и он хотел бы, чтобы она закончилась через месяц».

Он также сообщил, что готов организовать трехстороннюю встречу с президентом РФ Путиным, если результаты следующего раунда переговоров между делегациями в начале марта приведут к «большему прогрессу».По информации Axios, разговор между Трампом и Зеленским был «очень дружелюбным и позитивным», в нем также приняли участие Уиткофф и Кушнер. В ходе беседы Трамп подтвердил готовность предоставить Украине значительные гарантии безопасности со стороны США в случае достижения мирного соглашения с Россией.