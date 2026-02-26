Іран близький до укладання угоди з Китаєм про закупівлю ракет CM-302

26 февраля 2026, 14:45

Ракети мають дальність близько 290 км, розвивають високу швидкість і летять на наднизькій висоті, що дозволяє їм обходити системи ППО.

Це суттєво посилить здатність Ірану атакувати кораблі, зокрема американські, біля своїх берегів.



Переговори тривають понад два роки, але різко активізувалися після недавнього 12-денного конфлікту з Ізраїлем.

Ракети стануть одним із найсучасніших видів озброєння, які Китай коли-небудь передавав Ірану, і прямо порушуватимуть ембарго ООН на постачання зброї (введене 2006 року, призупинене 2015-го в рамках ядерної угоди та відновлене у вересні 2025 року).



Китайська держкорпорація CASIC позиціонує CM-302 як найкращу у світі протикорабельну ракету, здатну потопити авіаносець чи есмінець. Систему можна розміщувати на кораблях, літаках або мобільних наземних установках. Вона також може уражати наземні цілі.



За даними джерел, Іран паралельно веде переговори про закупівлю китайських ПЗРК, систем протиракетної оборони та протисупутникової зброї.

Офіційного підтвердження угоди та термінів поставок поки немає.