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8 октября 2024, 10:45
До України прямують шведські бронетранспортери PbV-302
Про це пише чеський оглядач Іржи Кожени.
У червні Швеція повідомила про передачу Pbv 302 для України, але не вказала кількість. Є припущення, що йдеться про понад 200 машин.
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