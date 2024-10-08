8 октября 2024, 10:45

До України прямують шведські бронетранспортери PbV-302

Про це пише чеський оглядач Іржи Кожени.

У червні Швеція повідомила про передачу Pbv 302 для України, але не вказала кількість. Є припущення, що йдеться про понад 200 машин.
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